Nuovo picco al ribasso per iPhone 12: il prezzo Amazon del 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buone notizie per chi è ancora alla ricerca di un prezzo scontato per acquistare l'iPhone 12, ultimo top di gamma dell'azienda di Cupertino che sta avendo un enorme successo in questo periodo. Come sempre Amazon propone ogni giorno prezzi piuttosto concorrenziali ed interessanti per tutti gli utenti che sono alla ricerca dell'affare di giornata e quest'oggi non possiamo non prendere in considerazione l'iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di coloro azzurro presente sul sito di e-commerce ad una cifra piuttosto conveniente. Il Nuovo aggiornamento sul prezzo per iPhone 12 Siamo tornati, sostanzialmente, ai livelli descritti la scorsa settimana sul nostro magazine. Vediamo più nel dettaglio l'offerta per questo dispositivo Apple di ultima generazione.

