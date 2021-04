Nuovo decreto | regioni gialle e green card Al ristorante anche al chiuso ma il coprifuoco resta alle 22 Dalla scuola alle palestre | cosa

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutto pronto per riaprire. Il governo si appa varare illegge che consentirà gradualmente dal 26 aprile le riaperture di bar, ristoranti,, piscine, cinema e teatri. Tornano le ...

Advertising

fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - SkyTG24 : Covid, prima bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio - fanpage : Ultim'ora C'è la bozza del nuovo Decreto Covid. Tutte le novità a partire dal 26 Aprile. - benjamn_boliche : RT @fanpage: Riaprono ristoranti, cinema, teatri e palestre. - FraBaviera : RT @Activnews24: Il #coprifuoco viene confermato dalle 22 alle 5 del mattino fino al 31 luglio. È quanto si legge nella bozza del nuovo dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Sono queste le novità che dovrebbe prevedere, tranne modifiche dell'ultimo minuto, ilCovid che sarà approvato venerdì. L'obiettivo, ribadisce il ministro dell'Istruzione Bianchi, è "...La bozza delviene diffusa prima della riunione del Comitato tecnico scientifico e questo la dice lunga sul cambio di passo. Da lunedì tornano le zone gialle che potrebbero riguardare ben undici regioni e ...Nelle Regioni rosse i negozi restano chiusi, l’apertura del servizio al tavolo nei bar e ristoranti è consentita solo nelle Regioni gialle Nuovo Decreto Covid in CdM: stato emergenza… Leggi ...Cartacea o digitale, servirà per spostarsi tra Regioni di colore diverso. Frenata sul nodo scuole, dubbi sull'orario di coprifuoco. Oggi il decreto in CdM.