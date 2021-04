Nuovo decreto, le regole per fare visita alle persone non conviventi (Di mercoledì 21 aprile 2021) In zona gialla via libera alle visite a parenti e amici, in zona arancione sarà consentito con limitazioni: cosa prevede la bozza nel Nuovo decreto. Visite a parenti e amici, cosa prevede la bozza del Nuovo decreto Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) In zona gialla via liberavisite a parenti e amici, in zona arancione sarà consentito con limitazioni: cosa prevede la bozza nel. Visite a parenti e amici, cosa prevede la bozza delCovid su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - SkyTG24 : Covid, prima bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio - Titti14760140 : RT @Storace: #Salvini avvisa il #governo sul nuovo decreto #Covid. Riaprire le attività e basta #coprifuoco - A5359201 : RT @A5359201: Nuovo decreto Covid, la bozza: torna la zona gialla, resta il coprifuoco. Ristoranti, scuola e mobilità: le misure in Consigl… -