Nuovo decreto, il coprifuoco resta alle 22 dopo scontro nel governo: i ministri della Lega si astengono (Di mercoledì 21 aprile 2021) È scontro tra governo e regioni sull'orario del coprifuoco. E si va verso la conferma, a quanto si apprende da fonti di governo, del coprifuoco alle ore 22 nel testo del decreto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ètrae regioni sull'orario del. E si va verso la conferma, a quanto si apprende da fonti di, delore 22 nel testo del...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - LegaSalvini : NUOVO DECRETO: BATTAGLIA SUL COPRIFUOCO. FEDRIGA: «SPOSTIAMOLO ALLE 23 E APRIAMO I RISTORANTI AL CHIUSO» - ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - morganalafatica : RT @borghi_claudio: Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS' - MariaGiuliaDelf : RT @ultimenotizie: I ministri della #Lega hanno annunciato il voto di astensione al nuovo decreto Covid in Consiglio dei ministri, che conf… -