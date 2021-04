Nuovo decreto | il calendario delle riaperture dal 26 aprile | date e attività

(Di mercoledì 21 aprile 2021), ildal 26È atteso per oggi illegge contenente le prime, ma un quadromisure che il governo guidato da Mario Draghi si appresta ad adottare è contenuto in una bozza pubblicata dall’Ansa alla vigilia dell’appuntamento decisivo a Palazzo Chigi. La data da cerchiare sulè il 26, quando in Italia torneranno le zone gialle nelle regioni con i dati migliori e scatteranno le prime aperture. Le misure dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid. Qui il...

Tutto pronto per riaprire. Il governo si appresta a varare illegge che consentirà gradualmente dal 26 aprile le riaperture di bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri. Tornano le zone gialle, riparte (fra le polemiche) anche la scuola in ......i punti salienti delDpcm che il governo Draghi sta preparando il vista del 26 aprile, il giorno appunto senato per le possibili riaperture, anticipate rispetto a quanto previsto dal...Ieri il summit in Prefettura, dov’erano stati sottolinati i rischi, soprattutto per i trasporti. Poi è arrivata la bozza del governo ...Bonus Inps di 2400 euro per i lavoratori stagionali. Tra le categorie più vessate dalla pandemia, senza dubbio, c'è quella dei lavoratori stagionali. Hanno ...