Nuovo decreto Draghi, il coprifuoco non cambia. La Lega si astiene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma - Fumata nera per le regioni e per tutti quelli, tra cui Matteo Salvini, che avevano chiesto a gran voce di posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23 . La riunione del Consiglio dei ministri, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma - Fumata nera per le regioni e per tutti quelli, tra cui Matteo Salvini, che avevano chiesto a gran voce di posticipare ildalle 22 alle 23 . La riunione del Consiglio dei ministri, ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - LegaSalvini : NUOVO DECRETO: BATTAGLIA SUL COPRIFUOCO. FEDRIGA: «SPOSTIAMOLO ALLE 23 E APRIAMO I RISTORANTI AL CHIUSO» - SkyTG24 : Scontro a Palazzo Chigi sul divieto di uscita notturna nel nuovo decreto #Covid: la Lega aveva chiesto di spostarlo… - ObiettivoNews1 : ROMA – Approvato il nuovo decreto con le misure per la ripresa -