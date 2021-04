Nuovo decreto Draghi | il coprifuoco non cambia La Lega non voterà il dl

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma - Fumata nera per le regioni e per tutti quelli, tra cui Matteo Salvini, che avevano chiesto a gran voce di posticipare ildalle 22 alle 23 . La riunione del Consiglio dei ministri, ...

Via libera del Consiglio dei ministri alCovid che definisce il calendario delle riaperture , ma senza il voto della Lega . La minaccia di Matteo Salvini si è trasformato nell' astensione del partito sul voto. Dopo una giornata ...La Lega ha annunciato in Consiglio dei ministri che si asterrà sul voto sul. ' La Lega è solo portavoce di quello che chiedono i sindaci e i governatori di tutta Italia, e di qualunque colore ...E' quanto filtra dal Governo dopo il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio che, seppur con l'astensione della Lega, ha dato il via libera al nuovo decreto. I dati con l'incidenza dell'epidemia ...(QUOTIDIANO.NET) E' questa la durata ipotizzata dal governo per la nuova certificazione verde per gli spostamenti nelle zone rosse o arancioni inserita nel decreto anti-Covid che il governo dovrebbe ...