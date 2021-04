Nuovo decreto Draghi, dal 26 aprile torna la zona gialla: dal Lazio alla Lombardia 14 regioni verso il cambio colore. Ristoranti, cinema, sport: cosa cambia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il monitoraggio di domani, venerdì 23 aprile, sarà decisivo: dal Lazio alla Lombardia, sono quattordici le regioni con i requisiti per la promozione alla zona gialla. Dopo oltre un anno... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il monitoraggio di domani, venerdì 23, sarà decisivo: dal, sono quattordici lecon i requisiti per la promozione. Dopo oltre un anno...

fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - Aimer63 : RT @laltrodiego: #CambioDiPasso •Fedriga: 'sul coprifuoco la Conferenza delle Regioni propone le 23, per permettere alle attività di avere… - mattinodinapoli : Nuovo decreto, scontro tra regioni e governo sul coprifuoco. Patuanelli: «Resta alle 22» -