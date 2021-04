Nuovo decreto Covid: confermato il coprifuoco, scuola in presenza dal 70%. LE MISURE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio si è svolta la riunione a Palazzo Chigi sul dl che sarà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Fra i principali provvedimenti: tornano le zone gialle, scuola superiore in presenza almeno al 70% nelle zone gialle e arancioni, ristoranti aperti anche la sera ma solo all'aperto (dal 1° giugno dovrebbero aprire anche al chiuso) e con il coprifuoco che resta alle 22, “certificato verde” per gli spostamenti, via libera a teatri, cinema, sale da concerto e musei Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio si è svolta la riunione a Palazzo Chigi sul dl che sarà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Fra i principali provvedimenti: tornano le zone gialle,superiore inalmeno al 70% nelle zone gialle e arancioni, ristoranti aperti anche la sera ma solo all'aperto (dal 1° giugno dovrebbero aprire anche al chiuso) e con ilche resta alle 22, “certificato verde” per gli spostamenti, via libera a teatri, cinema, sale da concerto e musei

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - LegaSalvini : NUOVO DECRETO: BATTAGLIA SUL COPRIFUOCO. FEDRIGA: «SPOSTIAMOLO ALLE 23 E APRIAMO I RISTORANTI AL CHIUSO» - ReggioPress : Nuovo decreto: coprifuoco alle 22, da giugno sì ai ristoranti al chiuso - giuszol1 : RT @vitalbaa: Chi viaggiava tra regioni per esigenze di lavoro, necessità o salute, e finora era esentato da limitazioni, salvo autocertifi… -