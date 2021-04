Nuovo decreto Covid-19 | confermato coprifuoco sino alle 22 | anche in zona gialla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilrelativo all’emergenza Coronavirus ha sancito alcuni nuovi obblighi per il popolo italiano, molti dei quali però soltanto confermati rispettoprecedenti disposizioni. Mario Draghi e i suoi collaboratori hanno deciso di prolungare ilore 22.00, tra le restrizioni prese in esame e confermate, non considerando valide le recenti pressioni dei alcuni partiti politici nostrani, tra le quali vi è la Lega. Ilrimarrà invariatoin, quindi concernente il minimo rischio nell’ormai nota scala dei colori delle varie regioni. Il Comitato tecnico scientifico ha invitato il Governo Draghi alla prudenza, dunque evidentemente sottintesa e messa in pratica. ...

Una promozione che varrebbe oro per le attività economiche, a fronte del calendario di riaperture contenute nelche entrerà in vigore dal 26 aprile e fino al 31 luglio, ma insostenibile.... scuola e sì al calcetto 20 aprile 2021 Il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della conferenza stampa odierna , mercoledì 21 aprile, ha commentato la bozza del- legge che verrà ...Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile è terminato. Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il coprifuoco al ...Non è proprio uno strappo ma neppure un atto di ordinaria amministrazione e propaganda spiccia. La Lega non vota il decreto sulle riaperture, nonostante questo riprenda con variazioni minime l’accordo ...