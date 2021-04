Nuovo decreto, coprifuoco dalle 22 fino a giugno. La Lega si astiene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Scontro il Cdm sul coprifuoco, non passa la linea della Lega: divieto di circolazione dalle 22.00 alle 5.00. Il coprifuoco spacca la maggioranza di governo. Il premier Mario Draghi conferma la posizione del fronte rigorista e quindi il divieto di circolazione dalle 22.00 fino alle 5.00 del mattino. Misura che potrebbe rimanere in vigore fino alla fine del mese di maggio. Non passa quindi la posizione della Lega, con Matteo Salvini che aveva chiesto una revisione delle regole andando allo scontro con il ministro della Salute Roberto Speranza. Palazzo ChigiCdm sul decreto riaperture, scontro sul coprifuoco. La Lega: “Non votiamo” Stando a quanto appreso, nel corso del Consiglio dei Ministri, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Scontro il Cdm sul, non passa la linea della: divieto di circolazione22.00 alle 5.00. Ilspacca la maggioranza di governo. Il premier Mario Draghi conferma la posizione del fronte rigorista e quindi il divieto di circolazione22.00alle 5.00 del mattino. Misura che potrebbe rimanere in vigorealla fine del mese di maggio. Non passa quindi la posizione della, con Matteo Salvini che aveva chiesto una revisione delle regole andando allo scontro con il ministro della Salute Roberto Speranza. Palazzo ChigiCdm sulriaperture, scontro sul. La: “Non votiamo” Stando a quanto appreso, nel corso del Consiglio dei Ministri, ...

