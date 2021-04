Nuove regole: per spostarsi nelle regioni rosse e arancioni serve il pass, ma ce ne sono di 3 tipi. Ecco cosa c’è da sapere (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per spostarsi nelle regioni rosse e arancioni serve il pass, ma ce ne sono di 3 tipi: Ecco cosa c’è da sapere Per gli spostamenti tra le regioni a maggiore rischio di contagio da Covid-19 presto saranno introdotti i “certificati verdi”, un’anticipazione del passaporto vaccinale europeo per entrare e uscire liberamente dagli stati dell’Unione Europea. Secondo la bozza del nuovo decreto che entrerà in vigore lunedì 26 aprile, saranno previsti tre tipi diversi di certificazioni per spostarsi da regioni o province autonome rosse o arancioni, rilasciati in forma cartacea o ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Peril, ma ce nedi 3c’è daPer gli spostamenti tra lea maggiore rischio di contagio da Covid-19 presto saranno introdotti i “certificati verdi”, un’anticipazione delaporto vaccinale europeo per entrare e uscire liberamente dagli stati dell’Unione Europea. Secondo la bozza del nuovo decreto che entrerà in vigore lunedì 26 aprile, saranno previsti trediversi di certificazioni perdao province autonome, rilasciati in forma cartacea o ...

