Nuove ombre sulla gestione Arcuri | la Procura di Roma indaga su 157 milioni di siringhe strapagate per fare i vaccini

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladiha aperto un fascicolo, senzati o ipotesi di reato, per l’acquisto, nei mesi scorsi, di oltre 157di“luer lock“, quelle di precisione (necessarie per effettuare ianti-Covid), da parte della struttura commissariale per l’emergenza Covid che, all’epoca dei fatti, era guidata da Domenico. Un acquisto che sarebbe costato alle casse dello Stato circa 10di euro. Cosa è successo Il fascicolo nasce da un esposto presentato, nel mese di gennaio scorso, dal parlamentare di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini. Le, in base a quello che si legge nell’esposto, sarebbero state «pagate ad un costo più alto delle normaliutilizzate nel resto del ...

"Le indagini e le relative misure cautelari, sollevano delle ombre che la nostra regione non può tollerare" "Azione fa arrivare la sua condanna ferma e risoluta per queste gravi vicende, sulle quali c ..."