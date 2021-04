Nuova Via della Seta, l'Australia si tira fuori: "Contraria all'interesse nazionale" (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Australia ha deciso di annullare i due contratti tra il suo Stato di Victoria e la Cina inerenti all’iniziativa Belt and Road, la Nuova Via della Seta promossa da Pechino per una strategia di collaborazione internazionale. A riferirlo è il ministro degli Esteri Australiano, Marise Ann Payne, che ha la facoltà di rivedere i contratti conclusi tra gli Stati nazionali con paesi terzi. La Ministra ha affermato di aver annullato in totale quattro accordi, compresi i due conclusi dallo Stato di Victoria - il secondo per numero di abitan - nel 2018 e nel 2019. “Ritengo che questi quattro accordi siano incoerenti con la politica estera Australiana o contrari alle nostre relazioni estere in linea con il test pertinente in Australia e Territory Arrangements ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ha deciso di annullare i due contratti tra il suo Stato di Victoria e la Cina inerenti all’iniziativa Belt and Road, laViapromossa da Pechino per una strategia di collaborazione inter. A riferirlo è il ministro degli Esterino, Marise Ann Payne, che ha la facoltà di rivedere i contratti conclusi tra gli Stati nazionali con paesi terzi. La Ministra ha affermato di aver annullato in totale quattro accordi, compresi i due conclusi dallo Stato di Victoria - il secondo per numero di abitan - nel 2018 e nel 2019. “Ritengo che questi quattro accordi siano incoerenti con la politica esterana o contrari alle nostre relazioni estere in linea con il test pertinente ine Territory Arrangements ...

