Nuova Via della Seta, l'Australia si tira fuori: annullati i contratti con la Cina (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Australia ha deciso di annullare i due contratti tra il suo Stato di Victoria e la Cina inerenti all’iniziativa Belt and Road, la Nuova Via della Seta promossa da Pechino per una strategia di collaborazione internazionale. A riferirlo è il ministro degli Esteri Australiano, Marise Ann Payne, che ha la facoltà di rivedere i contratti conclusi tra gli Stati nazionali con paesi terzi. La Ministra ha affermato di aver annullato in totale quattro accordi, compresi i due conclusi dallo Stato di Victoria - il secondo per numero di abitan - nel 2018 e nel 2019. “Ritengo che questi quattro accordi siano incoerenti con la politica estera Australiana o contrari alle nostre relazioni estere in linea con il test pertinente in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ha deciso di annullare i duetra il suo Stato di Victoria e lainerenti all’iniziativa Belt and Road, laViapromossa da Pechino per una strategia di collaborazione internazionale. A riferirlo è il ministro degli Esterino, Marise Ann Payne, che ha la facoltà di rivedere iconclusi tra gli Stati nazionali con paesi terzi. La Ministra ha affermato di aver annullato in totale quattro accordi, compresi i due conclusi dallo Stato di Victoria - il secondo per numero di abitan - nel 2018 e nel 2019. “Ritengo che questi quattro accordi siano incoerenti con la politica esterana o contrari alle nostre relazioni estere in linea con il test pertinente in ...

Advertising

msgelmini : Al via una nuova politica di attrazione degli investimenti esteri. #Regioni, #Comuni e #Province protagonisti attiv… - CardRavasi : Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è st… - FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Nuova Via della Seta, l'Australia si tira fuori: annullati i contratti con la Cina - HuffPostItalia : Nuova Via della Seta, l'Australia si tira fuori: annullati i contratti con la Cina -