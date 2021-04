Nuova apertura a Modena, la ceramica assume: oltre 150 le posizioni aperte, come candidarsi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da carrellista magazziniere ad elettromeccanico, pressista e smaltatore, ma anche addetto alla rettifica e squadratura, fino alla necessità di bravi periti tecnici: queste le figure ... Leggi su today (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da carrellista magazziniere ad elettromeccanico, pressista e smaltatore, ma anche addetto alla rettifica e squadratura, fino alla necessità di bravi periti tecnici: queste le figure ...

Advertising

Paul20575939 : RT @Alberto_Cirio: ?? Cherasco - Provinciale per Marene. Stamattina ho voluto essere presente all’apertura alla circolazione della nuova ram… - Today_it : Nuova apertura a Modena, la ceramica assume: oltre 150 le posizioni aperte, come candidarsi - AlessioSarnelli : #ItaliaViva ha colto, attraverso apertura a modifiche su #DDLZan (che comporterebbero nuovo voto anche alla Camera… - fordeborah5 : RT @cliclavoro: Con l’apertura a #Sassuolo della nuova filiale dell’agenzia per il #lavoro ADHR Group sono oltre 100 le figure ricercate ne… - AzioneSunt : Con l’apertura a #Sassuolo della nuova filiale dell’agenzia per il #lavoro ADHR Group sono oltre 100 le figure rice… -