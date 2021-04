Nudes | la serie che racconta il revenge porn tra gli adolescenti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Cos'accade quando un teenager si ritrova da un giorno all'altro a fare i conti con la divulgazione online di sue immagini private? Quali sono le conseguenze di un gesto fatto con superficialità e senza consapevolezza, che può travolgere da un momento all'altro la vita di un adolescente? A queste e ad altre domande prova a dare un risposta, la versione italiana del dell'omonimo teen drama norvegese, disponibile su RaiPlay dal 20 aprile, dieci episodi prodotti da Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction che affronta per la prima volta il tema delattraverso il punto di vista dei giovani protagonisti con sguardo realistico e moderno., lacheiltra gliC'è chi ...

... tra cui "Locked Down" di Doug Liman con Chiwetel Ejiofor e Anne Hathaway, "Reverse" di Mauro John Capece e "" di Laura Luchetti, la nuovasul revenge porn che arriva in streaming su ..., il trailer ufficiale della[HD]. Regia di Laura Luchetti. Unacon Nicolas Maupas, Fotinì Peluso, Anna Agio, Giulia Sangiorgi, Matilde Pettazzoni. Disponibile su ...Tratta da un omonimo teen-drama norvegese «ma non una pura traduzione di quel progetto», spiega il produttore Riccardo Russo, Nudes è stata creata e scritta da Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer ...Versione italiana, anzi bolognese, di una serie norvegese di successo. Dieci puntate che portano il nome dei tre giovani protagonisti. Protagonisti Sofia (Fotiniì Peluso), Vittorio (Nicolas Maupas) e ...