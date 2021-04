Novità del modello 730 | cosa cambia adesso?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazione dei redditi percepiti nel 2020 sono caratterizzate sicuramente dal grave situazione pandemica che sta attraversando il paese. Leche sussistono nel nuovo730 non sono molte ma derivano tutte praticamente dalla situazione Covid-19 che tutti gli Italiani stanno affrontando da molto più di un anno. Alcune delledel 730 Le principalidel730 sono l’introduzione di diversi bonus, a partire dal Super ecobonus al 110% per l’efficientamento energetico delle abitazioni. Il cosiddetto «superbonus» contenuto nel “decreto Rilancio”, consiste la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 per gli interventi di riqualificazione energetica e quelli per recupero edilizio effettuati su unità ...