Nonostante le vaccinazioni in corso, le restrizioni sono più importanti che mai (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo dimostra uno studio matematico che analizza l’evoluzione della pandemia. Adesso le chiusure e l’uso delle mascherine aiutano a ridurre i decessi in maniera significativa e a prevenire per quanto possibile la diffusione di nuove varianti del coronavirus (foto: Mammiya via Pixabay)La matematica torna al servizio della lotta alla pandemia. Un gruppo di matematici, informatici e infettivologi di varie università italiane ha realizzato un modello che dimostra come nella delicata fase dell’inizio della campagna vaccinale nella popolazione generale le misure restrittive, fra cui mascherine, distanziamento e altre limitazioni, mantengono un ruolo centrale. In particolare servono a evitare che nuove varianti del coronavirus Sars-Cov-2, magari più sfuggenti ai vaccini, possano prendere piede. E magari creare una crepa nella riuscita della vaccinazione su vasta scala. I risultati della ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo dimostra uno studio matematico che analizza l’evoluzione della pandemia. Adesso le chiusure e l’uso delle mascherine aiutano a ridurre i decessi in maniera significativa e a prevenire per quanto possibile la diffusione di nuove varianti del coronavirus (foto: Mammiya via Pixabay)La matematica torna al servizio della lotta alla pandemia. Un gruppo di matematici, informatici e infettivologi di varie università italiane ha realizzato un modello che dimostra come nella delicata fase dell’inizio della campagna vaccinale nella popolazione generale le misure restrittive, fra cui mascherine, distanziamento e altre limitazioni, mantengono un ruolo centrale. In particolare servono a evitare che nuove varianti del coronavirus Sars-Cov-2, magari più sfuggenti ai vaccini, possano prendere piede. E magari creare una crepa nella riuscita della vaccinazione su vasta scala. I risultati della ...

Advertising

HuffPostItalia : Perché negli Stati Uniti i contagi hanno ripreso a crescere nonostante le vaccinazioni record? - salfasanop : Spiace ma arriva la variante 'indiana' che è già scoppiata in UK nonostante le vaccinazioni. - giopasini : Volevo ringraziare @AndreaScanzi per il suo vergognoso comportamento. grazie al casino mediatico hanno stoppato le… - AIessandra__bb : @mdimaulo Potrebbe essere... Dicono che quello cinese sia efficace al 54% e che in Cile, nonostante le vaccinazioni… - Ecatetriformis : RT @OttobreInfo: Perché negli Stati Uniti i contagi hanno ripreso a crescere nonostante le vaccinazioni record? -