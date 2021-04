“Non vado più da Barbara D’Urso”. Una delle sue storiche opinioniste ha detto basta: “Sono stufa” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Karina Cascella è molto attiva sui social network e anche nel piccolo schermo. Il suo volto è molto conosciuto e apprezzato da tantissimi utenti e telespettatori. Coloro che la seguono sul suo profilo Instagram hanno appreso in anticipo una decisione importantissima sul suo futuro. Una scelta drastica operata dalla donna, la quale sta dando una svolta decisa. Ormai è pronta a mettersi alle spalle questo passato per intraprendere presumibilmente altre strade più soddisfacenti. Attraverso alcune stories postate, ha svelato cosa le riserverà il suo domani. Sicuramente in tanti saranno rimasti interdetti, leggendo le sue parole, visto che l’annuncio è giunto a sorpresa. Inaspettatamente ha confermato in via ufficiale che non farà più ciò per cui l’hanno ammirata nel recente passato. Andiamo a scoprire cosa ha riferito al popolo del web e quali Sono state le ragioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Karina Cascella è molto attiva sui social network e anche nel piccolo schermo. Il suo volto è molto conosciuto e apprezzato da tantissimi utenti e telespettatori. Coloro che la seguono sul suo profilo Instagram hanno appreso in anticipo una decisione importantissima sul suo futuro. Una scelta drastica operata dalla donna, la quale sta dando una svolta decisa. Ormai è pronta a mettersi alle spalle questo passato per intraprendere presumibilmente altre strade più soddisfacenti. Attraverso alcune stories postate, ha svelato cosa le riserverà il suo domani. Sicuramente in tanti saranno rimasti interdetti, leggendo le sue parole, visto che l’annuncio è giunto a sorpresa. Inaspettatamente ha confermato in via ufficiale che non farà più ciò per cui l’hanno ammirata nel recente passato. Andiamo a scoprire cosa ha riferito al popolo del web e qualistate le ragioni ...

