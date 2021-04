Non solo conferenze: Renzi lavora per un maxi-progetto del principe saudita (Di mercoledì 21 aprile 2021) Che Matteo Renzi abbia un legame particolare con l’Arabia saudita è cosa ormai nota. Il leader di Italia Viva corse a elargire consulenze alla famiglia reale saudita poche ore dopo aver aperto la crisi di governo che portò alla fine del Conte bis, a riprova di quanto prioritari siano i suoi impegni al di fuori dei confini italiani. E con altrettanta celerità difese il principe Mohammad Bin Salman dalle accuse, arrivate dall’intelligence americana, di un coinvolgimento nell’omicidio del giornalista scomodo Khashoggi. Oggi, ecco arrivare l’ennesima conferma sugli interessi dell’ex premier in terra straniera, dove recita un ruolo tutt’altro che secondario. Stando a quanto rivelato da Domani, infatti, dietro i viaggi di Renzi in Arabia saudita non ci sarebbero soltanto le consulenze per ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Che Matteoabbia un legame particolare con l’Arabiaè cosa ormai nota. Il leader di Italia Viva corse a elargire consulenze alla famiglia realepoche ore dopo aver aperto la crisi di governo che portò alla fine del Conte bis, a riprova di quanto prioritari siano i suoi impegni al di fuori dei confini italiani. E con altrettanta celerità difese ilMohammad Bin Salman dalle accuse, arrivate dall’intelligence americana, di un coinvolgimento nell’omicidio del giornalista scomodo Khashoggi. Oggi, ecco arrivare l’ennesima conferma sugli interessi dell’ex premier in terra straniera, dove recita un ruolo tutt’altro che secondario. Stando a quanto rivelato da Domani, infatti, dietro i viaggi diin Arabianon ci sarebbero soltanto le consulenze per ...

