"Non ne abbiamo mai parlato". Rottura prima del CdM: il Cts smentisce il governo Draghi. Scontro furibondo: verso la rottura (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il CdM in cui si deciderà sul decreto-Covid è previsto per le 17. Ma intanto monta lo Scontro sul coprifuoco, con le regioni e la Lega che chiedono di spostarlo alle 23, in primis per permettere il doppio turno ai ristoranti che potranno riaprire alla sera, quelli in zona gialla e con tavoli all'aperto. E lo Scontro sarebbe arrivato, durissimo, anche tra Comitato tecnico scientifico e il governo stesso, insomma tra Mario Draghi e i suoi tecnici. Secondo quanto rivela Il Tempo, gli scienziati lamentano di non essere stati consultati sull'aspetto del coprifuoco. "È sempre stata una decisione politica", lamentano fonti del Cts. Nel frattempo, Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga continuano a spingere per il cambio di almeno un'ora. E ancora, il Cts non avrebbe gradito le parole dei ministri Mariastella Gelmini e Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il CdM in cui si deciderà sul decreto-Covid è previsto per le 17. Ma intanto monta losul coprifuoco, con le regioni e la Lega che chiedono di spostarlo alle 23, in primis per permettere il doppio turno ai ristoranti che potranno riaprire alla sera, quelli in zona gialla e con tavoli all'aperto. E losarebbe arrivato, durissimo, anche tra Comitato tecnico scientifico e ilstesso, insomma tra Marioe i suoi tecnici. Secondo quanto rivela Il Tempo, gli scienziati lamentano di non essere stati consultati sull'aspetto del coprifuoco. "È sempre stata una decisione politica", lamentano fonti del Cts. Nel frattempo, Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga continuano a spingere per il cambio di almeno un'ora. E ancora, il Cts non avrebbe gradito le parole dei ministri Mariastella Gelmini e Stefano ...

