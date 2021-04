“Non lottare da solo, hai un alleato accanto a te”: la campagna contro l’alcolismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un video di grande impatto emotivo per sensibilizzare i giovani e le famiglie contro il disagio e le conseguenze dannose provocate dall’uso di alcol. Con il messaggio “Non lottare da solo, hai un alleato accanto a te…Chiama, Atena Ascolta!”, l’Associazione Atena di Bergamo, presente sul territorio da quasi 10 anni, lancia una campagna nel mese della prevenzione alcologica (“Alcohol prevention day”) con cui intende promuovere il proprio servizio di ascolto psicologico contro il disagio giovanile: Atena Ascolta. Uno sportello di ascolto, che quest’anno compie 5 anni, che offre a ragazzi e genitori la possibilità d’incontrare una psicoterapeuta disponibile a fornire aiuto o approfondimenti su tematiche connesse con l’uso di sostanze alcoliche, ma anche in relazione ad ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un video di grande impatto emotivo per sensibilizzare i giovani e le famiglieil disagio e le conseguenze dannose provocate dall’uso di alcol. Con il messaggio “Nonda, hai una te…Chiama, Atena Ascolta!”, l’Associazione Atena di Bergamo, presente sul territorio da quasi 10 anni, lancia unanel mese della prevenzione alcologica (“Alcohol prevention day”) con cui intende promuovere il proprio servizio di ascolto psicologicoil disagio giovanile: Atena Ascolta. Uno sportello di ascolto, che quest’anno compie 5 anni, che offre a ragazzi e genitori la possibilità d’incontrare una psicoterapeuta disponibile a fornire aiuto o approfondimenti su tematiche connesse con l’uso di sostanze alcoliche, ma anche in relazione ad ...

Advertising

SkySportMotoGP : Spegne 22 candeline @FabioQ20 ? «Credo che sia importante pensare soprattutto al campionato, poi andare avanti pian… - favelit : @Formula1Co @kahlan1986 Condivido in pieno il tuo pensiero sulla gara e penso che quest’anno Max abbia davvero ragg… - 1Marzia2 : @thewaterflea Braccio di ferro per un’ora in più di libertà? Ma ci rendiamo conto, dovrebbero occupare il parlament… - laViscontina : @aanthl @1TommyMotta @LMillanista @RealPiccinini Parlavo di ambizioni e di voler legittimamente vedere la propria s… - 3cuoredidrago : @TuttoMercatoWeb Veramente sei indietro e devi lottare come un disperato per non finire in B. E aspetta che qualcun… -