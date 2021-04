Netflix sceglie tre attori stellari per il suo film più costoso di sempre (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tre attori molto amati dal grande pubblico faranno parte del nuovo e costosissimo film di Netflix, attualmente in fase di registrazione. E’ stato svelato definitivamente tutto il cast di uno dei film più attesi per gli abbonati Netflix. Con un budget stimato intorno ai 200 milioni di dollari, la pellicola eclisserà quello che fino ad Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tremolto amati dal grande pubblico faranno parte del nuovo e costosissimodi, attualmente in fase di registrazione. E’ stato svelato definitivamente tutto il cast di uno deipiù attesi per gli abbonati. Con un budget stimato intorno ai 200 milioni di dollari, la pellicola eclisserà quello che fino ad

Advertising

Italiaefriends : La promozione dell'Italia nel mondo, passa anche attraverso la cinematografia. Valorizzare in ogni modo e mezzo tut… - messveneto : Netflix sceglie il Friuli come location per il nuovo film: in regione anche Matilda De Angelis e Pietro Castellitto… -