Netflix pensa di entrare nel mondo dei videogiochi? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Netflix e i videogiochi. Una delle ship più intense dai tempi di Chuck e Blair in Gossip Girl. Li vediamo bene insieme, li sentiamo avvicinarsi, ma alla fine l'agognata unione non si realizza mai. C'è un corteggiamento, o meglio ci sono dei momenti nei quali i due sembrano più vicini che mai. Come quando è uscito Black Mirror: Bandersnatch nel 2018 e, mentre pensavamo con nostalgia ai Librogame, abbiamo tutti avuto voglia di qualcosa di più, qualcosa che ci permettesse di interagire maggiormente con le nuove release di Netflix. Tipo i videogiochi, appunto. Un contenitore così eccezionale di storie potrebbe essere un contenitore altrettanto eccezionale per quanto riguarda il gaming. Ma le intenzioni della piattaforma vanno in questa direzione? Nidhi Gupta, analyst della Fidelity Management & ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021)e i. Una delle ship più intense dai tempi di Chuck e Blair in Gossip Girl. Li vediamo bene insieme, li sentiamo avvicinarsi, ma alla fine l'agognata unione non si realizza mai. C'è un corteggiamento, o meglio ci sono dei momenti nei quali i due sembrano più vicini che mai. Come quando è uscito Black Mirror: Bandersnatch nel 2018 e, mentrevamo con nostalgia ai Librogame, abbiamo tutti avuto voglia di qualcosa di più, qualcosa che ci permettesse di interagire maggiormente con le nuove release di. Tipo i, appunto. Un contenitore così eccezionale di storie potrebbe essere un contenitore altrettanto eccezionale per quanto riguarda il gaming. Ma le intenzioni della piattaforma vanno in questa direzione? Nidhi Gupta, analyst della Fidelity Management & ...

Advertising

volpios : @AntonioCorsa @Peppe90898887 Quella Netflix non l'ho finita di vedere perché alla fine perdevamo qualche finale, pe… - NoleRulez7 : @claudio301065 Non ho Netflix quindi.. Pensa che got l ho visto quest anno tutto insieme, prima non volevo saperne.… - DarksiderCinema : Un ragazzo della periferia milanese scopre di poter diventare invisibile e pensa di usare questo potere per salvare… - razorback7851 : @mgpg07 Ma poi pensa che avranno già parlato con i vertici televisivi più importanti perché la soluzione alternativ… - JuventusOnly : @Latium_Uchiha Esperto di economia anche! Ti svelo un segreto ma non dirlo a nessuno, una cosa che seguono in tanti… -