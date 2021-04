Nella Giornata della Terra al via il Piano nazionale strategico della nuova Pac

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 22 aprile è l’Earth Day, la. Originò nel 1962 da un librobiologa statunitense Rachel Carson “Primavera silenziosa”, e dalla proposta dell’attivista John McConnel in una Conferenza Unesco nel 1969. 2021. A che punto siamo per salvare il Pianetadalla distruzione dei suoi ecosistemi? Lanon può essere celebrativa. Deve costituire impulso per le Istituzioni pubbliche a livello planetario. E per prima per le Istituzioni europee. In queste si è aperto un varco per unaprospettiva. Lo ha imposto e lo impongono le pandemie. Si chiama riconversione ecologica dell’economia. A essa si richiamano Green Deal, Next Generation UE, Piani di rilancio e resilienza. Qui vogliamo riferirci a una ...