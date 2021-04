Nel pomeriggio il decreto riaperture. Coprifuoco, scontro Governo - Regioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Penso che forse oltre 11 Regioni passeranno al giallo" ha detto stamattina il ministro degli Affari Regionali Gelmini, a chi gli domandava notizie sul prossimo dl Covid che sarà discusso oggi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Penso che forse oltre 11passeranno al giallo" ha detto stamattina il ministro degli Affari Regionali Gelmini, a chi gli domandava notizie sul prossimo dl Covid che sarà discusso oggi ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Segretario Generale delle Nazioni Un… - M5S_Camera : A Montecitorio i lavori dell’Aula riprendono dal dl Covid-congedi. Nel pomeriggio spazio al Question Time. Segui… - teatrolafenice : ?? Tra un’oretta in diretta per tutte le scuole d’Italia sul nostro YouTube - jovinco82 : +++Juventus e Real Madrid escluse dalla prossima Champions, nel pomeriggio conferenza stampa che annuncia le sanzioni+++ [madnews] - Dystar924 : 'Magari ci torno nel pomeriggio, o domani... O forse non ci torno più.' -