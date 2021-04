Necromunda | Hired Gun | uno sguardo alla città formicaio nel nuovo trailer

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Gun, il freneticosparatutto in prima persona di Streum On Studio, arriverà su PC e console il primo giugno in versione digitale e il 30 giugno in versione fisica. Per l'occasione è stato pubblicato unche ci catapulta nellaalveare del gioco, tra cani infermali e spaventosi nemici. La violentadivi attende. Nella veste di cacciatore di taglie vi converrà conoscere tutti, sia per chiudere nuovi contratti che per capire chi è pronto a pugnalarvi alle spalle. Presentatevi a Martyr's End, il centro di tutta l'azione, dei contratti e delle fazioni nel vostro piccolo angolo di. Lì incontrerete tutti, da Kal Jericho, il famigerato cacciatore di taglie che vi ha salvato ...