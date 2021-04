Necromunda | Hired Gun | Entra nell’alveare e dai la caccia al tuo prossimo obiettivo

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Gun, il frenetico nuovo sparatutto in prima persona di Streum On Studio, arriverà su PC e console il primo giugno in versione digitale e il 30 giugno in versione fisica. La violenta città diti attende. Nella veste ditore di taglie ti converrà conoscere tutti, sia per chiudere nuovi contratti che per capire chi è pronto a pugnalarti alle spalle. Chiudi i tuoi contratti,I tuoi obiettivi e incassa le taglie. Presentati a Martyr’s End, il centro di tutta l’azione, dei contratti e delle fazioni nel tuo piccolo angolo di. Lì incontrerai tutti, da Kal Jericho, il famigeratotore di taglie che ti ha salvato la vita, alla barista locale che ti rifornirà di alcolici e di preziose informazioni. Questo è anche ...

Streum On Studio, lo sviluppatore di Space Hulk: Deathwing e Necromunda: Hired Gun è stato oggi acquisito da Focus Home Interactive. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Focus Home Interactive è attualmente in trattativa per l'acquisizione di altri ...