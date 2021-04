Navalny, la polizia russa arresta portavoce e alleata Sobol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hanno giocato d'anticipo. Nel giorno delle manifestazioni per Alexei Navalny, i poliziotti russi hanno arrestato Kira Yarmysh , la portavoce dell'oppositore di Vladimir Putin in sciopero della fame ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hanno giocato d'anticipo. Nel giorno delle manifestazioni per Alexei, i poliziotti russi hannoto Kira Yarmysh , ladell'oppositore di Vladimir Putin in sciopero della fame ...

