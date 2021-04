Navalny, è il giorno delle proteste in Russia. La polizia arresta la portavoce dell’oppositore e la sua alleata del Fondo anticorruzione (Di mercoledì 21 aprile 2021) È il giorno delle manifestazioni chiamate in tutta la Russia, da Vladivostok a Mosca, contro la detenzione di Alexei Navalny, l’oppositore di Putin in sciopero della fame dal 31 marzo che in questi giorni il suo staff ha dichiarato si trovi in condizioni di salute gravissime. Una denuncia a seguito della quale le autorità lo hanno trasferito in un ospedale penitenziario, definito però “colonia di tortura” dai suoi. La polizia è stata mobilitata alla bisogna e i russi avvertiti: chi va in piazza deve essere consapevole delle conseguenze. Intanto sono state effettuate perquisizioni e fermi in almeno 20 città, e gli agenti hanno arrestato a Mosca la sua portavoce Kira Yarmish e la legale del Fondo anticorruzione Liubov ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) È ilmanifestazioni chiamate in tutta la, da Vladivostok a Mosca, contro la detenzione di Alexei, l’oppositore di Putin in sciopero della fame dal 31 marzo che in questi giorni il suo staff ha dichiarato si trovi in condizioni di salute gravissime. Una denuncia a seguito della quale le autorità lo hanno trasferito in un ospedale penitenziario, definito però “colonia di tortura” dai suoi. Laè stata mobilitata alla bisogna e i russi avvertiti: chi va in piazza deve essere consapevoleconseguenze. Intanto sono state effettuate perquisizioni e fermi in almeno 20 città, e gli agenti hannoto a Mosca la suaKira Yarmish e la legale delLiubov ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Navalny sta morendo in un carcere russo e #Zaki langue in una prigione egiziana. A quando una… - amendolaenzo : Le condizioni di salute di #Navalny peggiorano giorno dopo giorno. Non c’è più tempo. Italia e Unione Europea, unit… - 1972book : Domani alle 19 h. partecipo insieme a Stefano Magni a un evento online su Russia e Navalny (è giorno di manifestazi… - Giorno_Brescia : Navalny, Merkel: 'Molto preoccupati per la sua condizione' - RadioRadicale : 'L'oppositore di #Putin potrebbe essere vicino alla morte', scrive il @WSJ. #Navalny trasferito in una prigione-os… -