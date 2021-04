Navalny | arrestate l’alleata Sobol e la portavoce

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La polizia russa ha arrestato Lyubove Kira Yarmish, rispettivamente alleata edell’oppositore del Cremlino Alexei. Lo rende noto l’osservatore indipendente Ovd-Info, spiegando che la polizia ha condotto raid in varie località della Russia ed effettuato diversi arresti prima delle manifestazioni proin programma per oggi. Yarmish è stata prelevata dagli agenti della sicurezza russa dalla sua abitazione, come ha spiegato il suo avvocato Veronika Polyakova a Mbh Media. ”Non so perché è stata arrestata, lo scoprirò”, ha detto.è stata invece arrestata a Mosca, mentre la polizia ha condotto blitz in venti città russe. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tra luglio e agosto, più di 2.600 persone sono statenel contesto delle proteste tenutesi ...ha avviato un'indagine penale nei confronti della Fondazione anticorruzione di Aleksey(...'Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, alloraanche me, perché ci vado ...ha replicato così alla presa di posizione dell'Unione europea sull'oppositore russo Alexey:...Giornata ad alta tensione, in tutta la Russia, per una serie di eventi previsti per oggi. Vladimir Putin parlerà, alle ore 12 (le 11 in Italia) a Mosca, davanti al Parlamento per ...La polizia ha fermato a Mosca due delle principali alleate dell'oppositore russo in carcere Aleksej Navalny: la portavoce Kira Yarmish e la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. In giornata so ...