Natale Roma, Raggi: sarà di rinascita e speranza, anche stavolta ce la faremo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. – “Sono orgogliosa da morire per la citta’ e i cittadini, un Natale particolare che arriva in un momento complicato e allo stesso decisivo, dobbiamo metterci insieme per uscire dalla pandemia, per rilanciare la citta’, l’economia, il lavoro. Roma ha superato tante crisi e ce la fara’ anche questa volta. Un Natale di speranza e rinascita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta questa mattina ai microfoni di Rds. “Roma e’ una citta’ da amare- ha aggiunto- Io faccio un augurio che e’ quello di ripartire e rinascere. Abbiamo una serie di eventi, via via Roma tornera’ a essere una Capitale internazionale, che e’ cio’ che merita, e soprattutto una Capitale della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. – “Sono orgogliosa da morire per la citta’ e i cittadini, unparticolare che arriva in un momento complicato e allo stesso decisivo, dobbiamo metterci insieme per uscire dalla pandemia, per rilanciare la citta’, l’economia, il lavoro.ha superato tante crisi e ce la fara’questa volta. Undi”. Lo ha detto la sindaca di, Virginia, intervenuta questa mattina ai microfoni di Rds. “e’ una citta’ da amare- ha aggiunto- Io faccio un augurio che e’ quello di ripartire e rinascere. Abbiamo una serie di eventi, via viatornera’ a essere una Capitale internazionale, che e’ cio’ che merita, e soprattutto una Capitale della ...

Advertising

virginiaraggi : Diamo il via ai festeggiamenti per il 2774° Natale di Roma! Questa mattina all’Altare della Patria in Piazza Venezi… - Roma : ?? Roma celebra il 2774° #Natale di Roma con un ricco calendario di iniziative che andrà dal 20/4 al 1/5. Durante l… - Avvenire_Nei : 21 aprile 753 a.C. Buon compleanno, Roma - vittopoto : RT @Antonio79B: 'Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, e la città del desiderio'. #Giotto. Natale di Roma. #NataleDiRoma… - aralia_a : Oggi 2774° Natale di Roma si ripeterà il fenomeno -