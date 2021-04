Natale Roma, Meloni: città da rispettare 365 giorni l’anno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “2774 volte auguri Roma. Che questo sia l’anno della rinascita e di svolta per restituire alla Citta’ Eterna il valore che merita e che la sua grandezza culturale, economica e storica le riconosce.” “È un impegno solenne che Fratelli d’Italia e’ impegnata ad onorare ogni giorno con le sue proposte in Parlamento, nelle Istituzioni e sul territorio, mettendo la Capitale e il suo futuro al centro della nostra azione politica.” “Roma e’ una citta’ da rispettare non solo il 21 aprile ma 365 giorni l’anno. Continueremo a condurre la battaglia decisiva sui poteri speciali e le risorse e a chiedere che nel Recovery Plan dell’Italia la sua capitale abbia l’attenzione adeguata, cosi’ come accadde in tutte le grandi nazioni.” “Sono questioni che abbiamo posto anche durante ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)– “2774 volte auguri. Che questo siadella rinascita e di svolta per restituire alla Citta’ Eterna il valore che merita e che la sua grandezza culturale, economica e storica le riconosce.” “È un impegno solenne che Fratelli d’Italia e’ impegnata ad onorare ogni giorno con le sue proposte in Parlamento, nelle Istituzioni e sul territorio, mettendo la Capitale e il suo futuro al centro della nostra azione politica.” “e’ una citta’ danon solo il 21 aprile ma 365. Continueremo a condurre la battaglia decisiva sui poteri speciali e le risorse e a chiedere che nel Recovery Plan dell’Italia la sua capitale abbia l’attenzione adeguata, cosi’ come accadde in tutte le grandi nazioni.” “Sono questioni che abbiamo posto anche durante ...

virginiaraggi : Diamo il via ai festeggiamenti per il 2774° Natale di Roma! Questa mattina all’Altare della Patria in Piazza Venezi… - OfficialSSLazio : ?? La Lazio ed il Presidente Lotito celebrano insieme alla Sindaca @virginiaraggi il 2774° Natale di Roma con un la… - Roma : ?? Roma celebra il 2774° #Natale di Roma con un ricco calendario di iniziative che andrà dal 20/4 al 1/5. Durante l… - mire99486967 : RT @studioverticeml: 21 APRILE: NATALE DI ROMA Aauguri Roma mia! Le Idi a primmavera cullareno te pupa ai sette colli. La Lupa, Remo e Rom… - Redant_Ci : RT @GGabbuti: Un grande classico: due giorni e 98 anni fa, Mussolini sostituiva il Natale di Roma al 1 maggio come giorno festivo 'destinat… -