Natale Roma | Fassina | rinascita possibile e necessaria

Roma – "Celebriamo oggi il Natale di Roma, anche se la maestosita' non si puo' celebrare in un solo giorno, ma e' un'occasione per ricordarci una tradizione millenaria. Questo 2774° compleanno cade nell'anno del 150° anniversario della proclamazione della citta' a Capitale di Italia." "Questo Natale vorremmo regalare ai Romani e alle Romane una fase costituente per Roma per costruire un citta' piu' inclusiva, piu' vivibile, piu' sostenibile, orgogliosa della sua identita' nazionale." "Facciamo appello a tutti i gruppi parlamentari per portare avanti insieme il ridisegno dell'assetto istituzionale della Capitale, con l'elezione diretta del Presidente e dell'Assemblea della Citta' Metropolitana e la trasformazione dei Municipi in Comuni." "Su tale impianto si devono poi ...

