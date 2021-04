Natale di Roma, tradizionale apertura del Roseto Comunale fino al 13 giugno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Oggi, nella ricorrenza del Natale di Roma, il Roseto Comunale apre i cancelli al pubblico, come vuole la tradizione. Il giardino ospita una collezione botanica di oltre 1100 varieta’ di rose provenienti da tutti i continenti che, come di consueto, sara’ possibile visitare gratuitamente. Curato dai tecnici del Servizio Giardini capitolino, il Roseto di Roma offre un magnifico spettacolo di fioriture e la possibilita’ di fare una passeggiata all’aperto, in un luogo incantevole ed unico al mondo, nel rispetto delle norme di comportamento previste per il contrasto alla pandemia in corso. Situato in via di Valle Murcia, ai piedi dell’Aventino, il giardino e’ suddiviso in due aree: collezione e concorso. Dal 21 aprile al 15 maggio si potra’ passeggiare tra i cespugli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Oggi, nella ricorrenza deldi, ilapre i cancelli al pubblico, come vuole la tradizione. Il giardino ospita una collezione botanica di oltre 1100 varieta’ di rose provenienti da tutti i continenti che, come di consueto, sara’ possibile visitare gratuitamente. Curato dai tecnici del Servizio Giardini capitolino, ildioffre un magnifico spettacolo di fioriture e la possibilita’ di fare una passeggiata all’aperto, in un luogo incantevole ed unico al mondo, nel rispetto delle norme di comportamento previste per il contrasto alla pandemia in corso. Situato in via di Valle Murcia, ai piedi dell’Aventino, il giardino e’ suddiviso in due aree: collezione e concorso. Dal 21 aprile al 15 maggio si potra’ passeggiare tra i cespugli ...

