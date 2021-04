Nata prima scheda di medicina narrativa italiana per diabete tipo 2 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal progetto DiMmi di+ uno strumento di medicina narrativa per una cura più personalizzata del diabete. U n’importante risorsa per non compromettere il percorso di cura e garantire l’efficacia terapeutica , i n particolare in epoca Covid L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal progetto DiMmi di+ uno strumento diper una cura più personalizzata del. U n’importante risorsa per non compromettere il percorso di cura e garantire l’efficacia terapeutica , i n particolare in epoca Covid L'articolo proviene da Italia Sera.

Nata prima scheda di medicina narrativa italiana per diabete tipo 2 Dal progetto DiMmi di+ uno strumento di medicina narrativa per una cura più personalizzata del diabete. U n’importante ...

