Nasus Pharma annuncia i dati che dimostrano l' efficacia in vitro dello spray nasale antivirale Taffix® contro le varianti britannica e sudafricana del SARS-CoV-2

(Di mercoledì 21 aprile 2021) TEL AVIV, Israele, 21 aprile 2021 /PRNewswire/, una società biofarmaceutica di livello clinico a conduzione privata che sviluppa un portafoglio di prodotti nasali a base di polveri (PBI) per contrastare le malattie acute e le minacce per la salute pubblica, hato oggi idi uno studio collaborativo incondotto con il Laboratorio centrale di Virologia del Ministero della Sanità, presso lo Sheba Medical Center, di Tel Hashomer, Ramat Gan, Israele, che ha dimostrato che lo strato di gel prodotto dalla polveredopo la somministrazione di una dose infettiva del virus in coltura tissutale, ha bloccato il 100% delle due nuovealtamente contagiose del virus-CoV-2 (le ...

Positivi i risultati di uno studio sul naloxone a base di polvere intranasale per il trattamento dell'overdose da oppioidi. Lo annunciaLtd, società biofarmaceutica che ha sviluppato la nuova soluzione. I risultati di questo studio di bioequivalenza monodose su FMXIN001 in polvere di microsfere da 4 mg e spray nasale ...TEL AVIV, Israele, 13 aprile 2021 /PRNewswire/ - -Ltd, società biofarmaceutica di livello clinico che sviluppa un portafoglio di prodotti intranasali a base di polveri (PBI) mirati alle ...Udi Gilboa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nasus Pharma, ha aggiunto: Vi è urgente bisogno di soluzioni che consentano di riprendere le attività economiche e sociali in tutta sicurezza ...- La presentazione della domanda di registrazione di nuovo farmaco (NDA) è prevista per la fine di quest'anno. - La presentazione della domanda di registrazione di nuovo farmaco (NDA) è prevista per ...