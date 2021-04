Napoli-Lazio è Insigne contro Immobile: dal Pescara alla sfida Champions (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani sera gli azzurri sfideranno la Lazio per un vero e proprio match decisivo per l’accesso valido alla Champions League, una sfida nella sfida per Lorenzo Insigne e Ciro Immobile che hanno condiviso tanti momenti insieme e che domani si troveranno uno contro l’altro. Lorenzo Insigne e Ciro Immobile sono le due bandiere di queste squadre e domani dovranno dare il massimo nel match Napoli-Lazio. Una gara che si preannuncia ad alta quota. Un match mai banale e sempre ricco di gol e di sorprese come la tripletta storica di Cavani o il rigore fallito da Higuain all’ultima giornata. Napoli-Lazio quindi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani sera gli azzurri sfideranno laper un vero e proprio match decisivo per l’accesso validoLeague, unanellaper Lorenzoe Ciroche hanno condiviso tanti momenti insieme e che domani si troveranno unol’altro. Lorenzoe Cirosono le due bandiere di queste squadre e domani dovranno dare il massimo nel match. Una gara che si preannuncia ad alta quota. Un match mai banale e sempre ricco di gol e di sorprese come la tripletta storica di Cavani o il rigore fallito da Higuain all’ultima giornata.quindi ...

