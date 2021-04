Napoli, Koulibaly l’agente in arrivo. Novità sul futuro di Sarri, Demme e Maksimovic (Di mercoledì 21 aprile 2021) CALCIOMERCATO Napoli – Il futuro di Koulibaly al centro della visita a Napoli di Fali Ramadani. Il potente agente oltre al Senegalese rappresenta anche Maurizio Sarri, Diego Demme e Nikola Maksimovic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di da calciomercato.it, la visita a Napoli di Ramadani servirà per parlare del futuro dei suoi assistiti: possibili Novità su Demme, ma più di tutte restano aperte le situazioni di Koulibaly e Maksimovic. Per il serbo, al momento, Lazio ed Inter sono diventate ipotesi concrete come destinazioni per la prossima stagione, quando sarà ormai scaduto il suo contratto con il Napoli. Occhio, però, perché arrivano offerte ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 aprile 2021) CALCIOMERCATO– Ildial centro della visita adi Fali Ramadani. Il potente agente oltre al Senegalese rappresenta anche Maurizio, Diegoe Nikola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di da calciomercato.it, la visita adi Ramadani servirà per parlare deldei suoi assistiti: possibilisu, ma più di tutte restano aperte le situazioni di. Per il serbo, al momento, Lazio ed Inter sono diventate ipotesi concrete come destinazioni per la prossima stagione, quando sarà ormai scaduto il suo contratto con il. Occhio, però, perché arrivano offerte ...

