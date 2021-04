Napoli, il sogno è Max Allegri: le richieste del mister ex Juventus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pensa alla prossima stagione. Con molta probabilità, infatti, il mister Rino Gattuso andrà via e gli azzurri saranno allenati da un nuovo allenatore. Molti sono i nomi accostati al club azzurro in queste settimane, con il sogno che è rappresentato da Max Allegri. Il mister ex Juventus, però, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, pensa alla prossima stagione. Con molta probabilità, infatti, ilRino Gattuso andrà via e gli azzurri saranno allenati da un nuovo allenatore. Molti sono i nomi accostati al club azzurro in queste settimane, con ilche è rappresentato da Max. Ilex, però, L'articolo

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: CorSport: crescono le quotazioni di #Spalletti per la panchina del #Napoli Il presidente continua a lavorare in prima person… - napolista : CorSport: crescono le quotazioni di #Spalletti per la panchina del #Napoli Il presidente continua a lavorare in pri… - Il_Mago_KK : @DonatoEuropa @Julio_Arnes Si può ci mancherebbe. Io solo non capisco cosa stiamo difendendo. Il diritto del Napoli… - antonio56525877 : RT @Tg3web: Il sogno di diventare ballerina non si è spento neanche di fronte alle palestre chiuse. Miriam, otto anni, non potendo far lezi… - 91ARM96 : @lulls_hs @Louis_Tomlinson Louis che canta: “Sarò con teee, e tu non devi mollaree abbiamo un sogno nel cuoree, Nap… -