Musica, rinviati all’estate 2022 i concerti di Claudio Baglioni al Teatro dell’Opera di Roma (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Rinviati all’estate 2022 i concerti di Claudio Baglioni al Teatro dell’Opera di Roma inizialmente in programma per giugno 2021. Lo ha annunciato in un comunicato la fondazione del teatro, spiegando di aver preso la decisione “in considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali”. Sono dunque stati riprogrammato i dodici eventi dal vivo del cantautore romano, per i quali i biglietti già acquistati restano validi per l’anno prossimo. Ecco le nuove date degli spettacoli: Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Rinviati all’estate 2022 i concerti di Claudio Baglioni al Teatro dell’Opera di Roma inizialmente in programma per giugno 2021. Lo ha annunciato in un comunicato la fondazione del teatro, spiegando di aver preso la decisione “in considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali”. Sono dunque stati riprogrammato i dodici eventi dal vivo del cantautore romano, per i quali i biglietti già acquistati restano validi per l’anno prossimo. Ecco le nuove date degli spettacoli:

