Murales con la scritta 'ladro' sui muri della città, 'writer' denunciato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Notte brava a Santa, giovani writer riconosciuti dalle 'tag' 27 settembre 2019 Imbratta i muri di un palazzo storico, poi spintona i carabinieri 9 novembre 2020 Mani sporche di vernice, denunciato ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 21 aprile 2021) Notte brava a Santa, giovaniriconosciuti dalle 'tag' 27 settembre 2019 Imbratta idi un palazzo storico, poi spintona i carabinieri 9 novembre 2020 Mani sporche di vernice,...

Advertising

KINSHASAAAAAAA : RT @marifcinter: Un murales con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che buca un pallone con un coltello è comparso oggi in via Gi… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Un murales con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che buca un pallone con un coltello è comparso oggi in via Gi… - gianpi36590925 : RT @marifcinter: Un murales con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che buca un pallone con un coltello è comparso oggi in via Gi… - giorgia13 : RT @marifcinter: Un murales con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che buca un pallone con un coltello è comparso oggi in via Gi… - __Willie__74 : RT @marifcinter: Un murales con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che buca un pallone con un coltello è comparso oggi in via Gi… -