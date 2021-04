Muccino: ”Cinema riaprono? Controproducente, rischio falsa partenza” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ”Se si riaprono ora i Cinema si rischiano false partenze. Ci sono molte perplessità da parte di alcuni virologi che io ascolto con attenzione. Non vorrei che questa riapertura, che secondo me è più un gesto politico che posso anche comprendere, portasse a prolungare l’agonia di questo momento terribile”. Così all’Adnkronos il regista Gabriele Muccino sulla riapertura dei Cinema e dei teatri prevista per il 26 aprile. ”Io sono di quelli che dicono vacciniamo tutta la popolazione entro giugno e poi riapriamo tutto -sottolinea il regista- innanzitutto bisogna riaprire i ristoranti e le attività alberghiere. I Cinema sono gli ultimi a riscuotere il favore dl pubblico perché è estate, perché non c’è una programmazione e perché la gente ora vuole uscire e stare all’aperto e al sole, insomma vuole scappare, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) ”Se siora isi rischiano false partenze. Ci sono molte perplessità da parte di alcuni virologi che io ascolto con attenzione. Non vorrei che questa riapertura, che secondo me è più un gesto politico che posso anche comprendere, portasse a prolungare l’agonia di questo momento terribile”. Così all’Adnkronos il regista Gabrielesulla riapertura deie dei teatri prevista per il 26 aprile. ”Io sono di quelli che dicono vacciniamo tutta la popolazione entro giugno e poi riapriamo tutto -sottolinea il regista- innanzitutto bisogna riaprire i ristoranti e le attività alberghiere. Isono gli ultimi a riscuotere il favore dl pubblico perché è estate, perché non c’è una programmazione e perché la gente ora vuole uscire e stare all’aperto e al sole, insomma vuole scappare, ...

Advertising

ruotebucate : RT @sgretolata: Gabriele Muccino torna a lamentarsi, questa volta parlando dell'unico 'film che disconosce', dando come motivazioni il fatt… - pastalsalmon : RT @sgretolata: Gabriele Muccino torna a lamentarsi, questa volta parlando dell'unico 'film che disconosce', dando come motivazioni il fatt… - sgretolata : Gabriele Muccino torna a lamentarsi, questa volta parlando dell'unico 'film che disconosce', dando come motivazioni… - Agenzia_Dire : Tg Cinema, edizione del 14 aprile 2021 Dopo la polemica contro i David di Donatello per non aver dato la giusta att… - zazoomblog : Silvio Muccino compie 39 anni fratello di Gabriele: dal cinema alla scrittura cosa fa ora - #Silvio #Muccino… -