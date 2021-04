MOVIOLA – Udinese-Cagliari 0-1, fallo di mano di Molina: Joao Pedro trasforma il rigore (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Cagliari passa in vantaggio alla Dacia Arena. I rossoblù, impegnati nel match contro l’Udinese valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trovano la rete grazie ad un penalty trasformato dal solito Joao Pedro, che precedentemente si era visto annullare una rete. Il direttore di gara Marco Guida, richiamato al var, ha analizzato l’azione ed ha deciso di assegnare ai sardi un calcio di rigore per un fallo di mano di Nahuel Molina. Una marcatura estremamente preziosa per gli uomini di Leonardo Semplici. Ecco il VIDEO del gol di Joao Pedro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilpassa in vantaggio alla Dacia Arena. I rossoblù, impegnati nel match contro l’valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trovano la rete grazie ad un penaltyto dal solito, che precedentemente si era visto annullare una rete. Il direttore di gara Marco Guida, richiamato al var, ha analizzato l’azione ed ha deciso di assegnare ai sardi un calcio diper undidi Nahuel. Una marcatura estremamente preziosa per gli uomini di Leonardo Semplici. Ecco ildel gol di. SportFace.

