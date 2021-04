Motorsport - Nasce la categoria GT elettrica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Con la pubblicazione dei nuovi regolamenti tecnici, la FIA ha di fatto dato vita alla nuovaGT, un concept pioneristico destinato a diventare una piattaforma tecnologica per tutti quei costruttori che vogliono innovare e trasferire il know-how acquisito alle loro auto elettriche stradali ad alte prestazioni. Le vetture. Saranno simili alle attuali vetture della classe GT3, seppur sono destinate a superarle in aree come accelerazione e tempi sul giro. La nuova classe GTsarà aperta sia a chi ha già un impegno in GT3 e vorrà convertire i propri modelli, mantenendo architettura e alcuni elementi di design, sia ai nuovi costruttori che intendono sviluppare i loro modelli elettrici. A seconda del modello base, il peso minimo delle vetture varia da 1490 a 1530 Kg, con una potenza massima di 430 kW. Dimenticate i ...