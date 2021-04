MotoGP, Marco Melandri: “Valentino Rossi non va per il suo stile di guida poco adatto alle gomme. Quartararo favorito per il titolo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) E anche la terza tappa è alle spalle. Il Mondiale 2021 di MotoGP ha dato il via alle danze in quel di Losail (Qatar) il 28 marzo e a Portimao (Portogallo) è andato in scena l’ultimo atto disputato in ordine di tempo. I temi di interesse sono stati molteplici perché la pista ha offerto tanti spunti. A fornire delle chiavi di lettura interessanti è stato Marco Melandri, campione del mondo della classe 250cc nel 2002 che vanta 215 GP disputati, 22 vittorie e 62 podi nel Motomondiale, senza contare l’esperienza in Superbike con 201 gare portate a termine, 22 vittorie e 75 podi. Attualmente commentatore tecnico di DAZN, Marco ha valutato quanto la pista ci ha detto fino a questo momento, in un’intervista concessa OA Sport in collaborazione con Sport2U, nell’ultima puntata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) E anche la terza tappa èsp. Il Mondiale 2021 diha dato il viadanze in quel di Losail (Qatar) il 28 marzo e a Portimao (Portogallo) è andato in scena l’ultimo atto disputato in ordine di tempo. I temi di interesse sono stati molteplici perché la pista ha offerto tanti spunti. A fornire delle chiavi di lettura interessanti è stato, campione del mondo della classe 250cc nel 2002 che vanta 215 GP disputati, 22 vittorie e 62 podi nel Motomondiale, senza contare l’esperienza in Superbike con 201 gare portate a termine, 22 vittorie e 75 podi. Attualmente commentatore tecnico di DAZN,ha valutato quanto la pista ci ha detto fino a questo momento, in un’intervista concessa OA Sport in collaborazione con Sport2U, nell’ultima puntata ...

Advertising

OA_Sport : #MOTOGP Marco Melandri ai microfoni di OA Sport parla di un Valentino Rossi lento e con uno stile di guida inadatto… - PJAx18535225 : @DAZN_IT MARCO MELANDRI !! UN MITO!! : ) Ho imparato più cose sulle MotoGP in questo mio primo weekend di Moto d… - Marco_Congiu : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Ecco le pagelle stilate da Matteo Nugnes, responsabile MotoGP per - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco le pagelle stilate da Matteo Nugnes, responsabile MotoGP per - Marco_Congiu : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Analizziamo la terza tappa del Motomondiale 2021 a #Portimao in compagnia di @Marco_Congiu e del responsabile… -