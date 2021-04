MotoGP | Anche Suzuki rinnova fino al 2026

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ora il cerchio si chiude. Dopo Ducati, KTM, Yamaha, Aprilia e Honda,lafirma per restare inda quial. Nelle scorse ore la Dorna e la casa nipponica hanno annunciato il nuovo accordo, che terrà il costruttore campione del mondo impegnato nella classe regina per altri cinque anni. “Siamo fieri di continuare nel Campionato del Mondo“, ha detto il project leader Shinichi Sahara. “Condividiamo tutti la grande ambizione di misurarci nella migliore competizione motociclistica del mondo. Abbiamo cominciato questa nuova avventura nel 2015 ed in soli sei anni abbiamo conquistato il mondiale piloti ed il titolo a squadre. Ma abbiamo ancora fame di successi, da qui l’estensione del nostro accordo con Dorna“. Soddisfattoil boss Dorna, ...

