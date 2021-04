Miliardi dall’Europa, ma ai giovani solo gli spiccioli: il tradimento del Next Generation Eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Spagna e Germania contano di usare almeno il dieci per cento dei fondi per le nuove generazioni: l’Italia solo l’uno per cento. E anche la riforma della PA rischia di escludere tanti meritevoli dai concorsi Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Spagna e Germania contano di usare almeno il dieci per cento dei fondi per le nuove generazioni: l’Italial’uno per cento. E anche la riforma della PA rischia di escludere tanti meritevoli dai concorsi

Advertising

borghi_claudio : @schigius Moltissimo. Fino ad ora teneva il dogma dei 209 miliardi dall'Europa. Da oggi non c'è più. Ci sono 209 miliardi di investimenti. - frango0o : RT @emmeemme__: Quindi con sta storia abbiamo scoperto che in europa ci sono società con miliardi di debiti al top da anni, molto preoccupa… - LuigiBevilacq17 : RT @emmeemme__: Quindi con sta storia abbiamo scoperto che in europa ci sono società con miliardi di debiti al top da anni, molto preoccupa… - tripletista7 : RT @emmeemme__: Quindi con sta storia abbiamo scoperto che in europa ci sono società con miliardi di debiti al top da anni, molto preoccupa… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @schigius Moltissimo. Fino ad ora teneva il dogma dei 209 miliardi dall'Europa. Da oggi non c'è più. Ci sono 209 miliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Miliardi dall’Europa Miliardi dall’Europa, ma ai giovani solo gli spiccioli: il tradimento del Next Generation Eu L'Espresso