Milan-Sassuolo | Raspadori | “Crediamo all’Europa | non siamo mai morti”

"Ho ancora il cuore a mille, è una grande soddisfazione in questo stadio. L'obiettivo quando si parte dalla panchina è quello di cercare di migliorare la situazione e dare una mano alla squadra".Così l'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara. Il giocatore, autore della doppietta nella sfida di questa sera contro il Milan, ha analizzato il successo maturato dalla sua squadra a "San Siro": ormai distante 9 punti dall'ultimo posto utile per la qualificazione in Europa League."Il più grande obiettivo è quello di lavorare per migliorarsi, il giocare poi aiuta a prendere sicurezza e malizia che serve ad un attaccante. Ci Crediamo all'Europa, non siamo mai morti e dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo".

